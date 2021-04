In relazione alle bollette idriche recapitate in questi giorni ai cittadini di Licata come agli altri cittadini dell’Ambito di Agrigento, si precisa che, l’Amministrazione Comunale, fin da subito, si è attivata interfacciandosi con la Gestione Commissariale dell’Ambito Ag9 (ex Girgenti Acque), verificando che le stesse sono in linea con quanto aveva deliberato l’Assemblea Territoriale Idrica della provincia di Agrigento, stabilendo, nello specifico, l’applicazione della nuova metodologia di calcolo con gli arretrati a partire dal 1° gennaio del 2019, T.i.c.s.i. (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici), così come imposto da A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera 665/2017 del 28 settembre 2017.

Qualora in bolletta figurassero importi riferibili ad arretrati relativi ad anni antecedenti il 2019, essi, non sono dovuti e quindi occorre rivolgersi presso gli uffici ex Girgenti Acque di via Giarretta per richiedere la correzione e la nuova emissione delle bollette corrette. Occorre, comunque, effettuare la verifica dei dati dei componenti il nucleo familiare onde consentire una corretta emissione delle stesse.