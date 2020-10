Un altro reclamo è stato annunciato dal Licata calcio dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa a Biancavilla. Come in occasione del match perso contro il Marina di Ragusa, il risultato del Raiti non è stato ancora omologato in attesa delle decisioni della Giustizia Sportiva. Il riscorso presentato verterebbe su una irregolarità riscontrata nel roster del Biancavilla.