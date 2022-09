Pubblicità

Al via la / del Licata calcio.

Sarà possibile acquistare il tuo abbonamento presso:

-Sede Piazza Elena

-Store online – https://store35400118.company.site

-Postoriservato.it

➡️ 160€ (Ridotto Under 18 e Donne 120€) – (Valido per 16 gare, salvo esclusione di A.S.D. Giarre)*

➡️ 105€ (Ridotto Under 18, Over 65 e Donne 80€) – (Valido per 16 gare, salvo esclusione di A.S.D. Giarre)*

➡️ 400€ (Valido per tutte le gare)

Incluso:

– No “Giornate Gialloblù”

– No costi amministrativi

– Kit Ufficiale s.s. 2022/2023

– Foto Ufficiale con il gruppo squadra

– Poltrona riservata in tribuna centrale

Possibilità di pagare in tre comode rate, solo tramite paypal, sul nostro store online.

*Sono esclusi i diritti amministrativi di emissione della tessere pari al 5% del costo totale.

Se acquisti sullo store online o direttamente in sede risparmi i costi di transazione di pagamento.