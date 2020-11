Assegnazione stadi comunali, giovedì mattina potrebbe essere un giorno di svolta. Per quella data è stato infatti fissato un incontro che riunirà attorno ad un tavolo il dirigente Enzo Ortega, il vicesindaco Antonio Montana, l’assessore allo Sport Decimo Agnello e per il Licata calcio il delegato all’impiantistica sportiva Giorgio Peritore e l’architetto Stefania Baudo. L’impressione è quella di essere entrati in una fase avanzata dell’iter che dovrebbe portare alla concessione degli impianti alla società del patron Massimino.