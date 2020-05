“Sarebbe assurdo e inutile nominare un nuovo commissario dell’Asp di Agrigento. In attesa della scelta del nuovo manager, confermiamo la fiducia e la stima all’attuale commissario, Alessandro Mazzara, per il lavoro che sta portando avanti e l’esperienza che ha maturato nel settore, anche come direttore amministrativo della stessa Azienda provinciale”. Così, in una nota, Margherita La Rocca Ruvolo (Udc), Matteo Mangiacavallo (M5S), Riccardo Gallo Afflitto (Forza Italia).