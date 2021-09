Pubblicità

Arriva il Giro di Sicilia, fervono i preparativi nelle vie interessate dal circuito. Dalle prime ore della mattinata, transennamento in corso Umberto e nelle altre aree della città interessate dalla corsa. Su disposizione del Comune, le scuole e alcuni uffici sono rimasti chiusi. Il Giro di Sicilia prende il via alle 10,40 da Avola e a Licata è fissato il traguardo della prima tappa con arrivo per velocisti previsto intorno alle 14.