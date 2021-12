Pubblicità

Dopo il rinvio di domenica scorsa per rispetto della tragedia di Ravanusa, aprirà i battenti domani – giovedì 15 dicembre – la mostra pittorica “Nei colori la mia anima” a cura dell’imprenditrice licatese Carmela Sciandrone. L’allestimento in corso Umberto al civico 28 presso il locale open space “Just do It”. La mostra durerà una settimana: dal 16 al 23 Dicembre con visite possibili dalle ore 18 alle 20,30.