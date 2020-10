Un anziano è stato soccorso dagli agenti della Polizia Municipale sulla Statale 115 dove rischiava di essere investito.

“Ieri sera – fanno sapere dalla Municipale – un anziano vagava a piedi sulla via martiri della libertà. Segnalato perché camminava in mezzo alla carreggiata, è stato raggiunto da una pattuglia della polizia locale quando già aveva raggiunto la statale 115 in direzione di Gela che percorreva mantenendosi al centro della corsia. Fermato e posto in sicurezza dagli Agenti asseriva di non avere alcun bisogno e precisava di abitare nei pressi tanto di essere già praticamente arrivato a casa. Ma, alle insistenze dei poliziotti locali, a cui appariva disorientato, non sapeva indicare dove abitasse. Per cui veniva caricato a bordo della vettura di servizio e condotto al comando. Da qui, una volta identificato – conclude la Municipale – veniva accompagnato a casa ed affidato alle cure della figlia con la quale vive”.