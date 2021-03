Gli agenti del commissariato di Polizia indagano per far luce su un’aggressione ai danni di un anziano licatese. L’uomo a quanto pare sarebbe stato aggredito per futili motivi ed è stato costretto a ricorrere alle cure del personale medico e paramedico in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Gli sono state riscontrate ferite al volto (labbra e sopracciglio) oltre ad uno stato di shock per quanto accaduto.