I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno raccolto la denuncia per scippo di un’anziana licatese 80enne. La donna ha raccontato ai Militari dell’Arma di essere stata avvicinata da un giovane che le ha scippato la collana in via Bellini, nel quartiere di Fondachello. Sono stati i passanti a prestare le prime cure del caso all’anziana in evidente stato si shock per quanto accaduto. I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’autore del reato.