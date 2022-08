Pubblicità

Nella mattinata di mercoledì 17 agosto, la Consulta Giovanile di Licata si è riunita nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città per un proficuo confronto con l’amministrazione, rappresentata dall’assessore Callea, l’assessore Cosentino, l’assessore Morello e il vicesindaco Montana.

Prendendo spunto dai punti all’ordine del giorno, le parti hanno analizzato le motivazioni dietro l’assenza dal cartellone estivo di attività pensate per i giovani, con l’intento di trovare possibili soluzioni e ripartire con nuovi spunti e proposte di eventi, prospettati all’amministrazione per l’immediato futuro e per il periodo natalizio.

Si è poi discusso riguardo la possibilità della Consulta di avere a disposizione una sede che differisca dall’aula consiliare e che possa essere un punto di aggregazione per i giovani.

Presenti all’assemblea anche le rappresentanti delle associazioni AGESCI Licata 2 e 3, che hanno risposto all’invito della Consulta di avviare un dialogo cui faccia seguito una proficua collaborazione.

Ad esito dell’incontro, gli iscritti alla Consulta Giovanile si dicono fiduciosi e sperano in una sempre più proficua collaborazione con l’amministrazione.