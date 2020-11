Il personale docente e non docenti, gli alunni e, eventualmente, i familiari di coloro che dovessero risultare positivi, saranno sottoposti ad uno screening preventivo anti Covid 19.

Si tratta di personale ed alunni degli istituti Comprensivi “Francesco Giorgio” e “Giacomo Leopardi”.

L’iniziativa rientra tra le tante poste in essere dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti, in collaborazione con l’Asp di Agrigento, allo scopo di contrastare la diffusione della pandemia da Covid 19 all’interno dell’intero territorio comunale.

“Avendo la possibilità di effettuare un massimo di 1.000 tamponi rapidi – spiega il sindaco Galanti – abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici interessati che, con estrema urgenza, facciano pervenire all’Amministrazione Comunale l’elenco di tutti i soggetti (personale docente, non docente, allievi); nel caso di riscontro di positività, lo screening sarà esteso anche ai dei familiari di coloro che sono risultati positivi”.

I soggetti sopra interessati saranno sottoposti al tampone rapido faringeo nei giorni di sabato 21 e domenica 22 Novembre dalle ore 9,30 presso il sito, individuato in via Panepinto.

Infine si fa presente che l’Amministrazione Comunale ha inoltre invitato i dirigenti scolastici dei due istituti a registrare i soggetti inseriti nell’elenco sull’apposito sito internet della Aspag.