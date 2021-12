Pubblicità

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso sta monitorando la situazione di altre 5 gestanti licatesi risultate positive a Covid 19 e giunte a fine gravidanza. Le donne si trovano tutte in isolamento domiciliare ma l’evoluzione della loro gestazione è tenuta sotto controllo. L’obiettivo è quello di evitare quanto successo nel giorno di Natale quando una neomamma ha dovuto partorire al Pronto soccorso, in un locale attiguo all’obitorio senza i necessari comfort e con un’assistenza post parto limitata. La richiesta è quella di attrezzare uno spazio per gestire queste situazioni in ospedale anche alla luce del numero di gestanti ormai in procinto di completare i nove mesi di attesa.