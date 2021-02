Seconda trasferta consecutiva per il Licata che dopo aver strappato un ottimo 0-0 a Messina, domani pomeriggio sarà di scena al Fresina di Sant’Agata in quello che mister Giovanni Campanella ha definito come “uno scontro diretto”. Gialloblu in formazione tipo su un campo dove due anni fa è stata festeggiata la promozione in Serie D.