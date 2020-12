Acceso l’albero di Natale in Piazza Progresso. L’amministrazione guidata da Pino Galanti ha voluto ripristinare la tradizione dell’Immacolata. “Abbiamo voluto rispettare una tradizione che non veniva onorata da anni – spiega l’assessore Agnello – oltre all’albero abbiamo illuminato i corsi principali e nei prossimi giorni proseguiremo in varie parti della città”. Oltre a quello di piazza Progresso sono state realizzate altre “isole” in diversi quartieri. “In questo modo – continua Agnello – vogliamo coinvolgere i vari rioni e i commercianti licatesi per addobbare queste isole e renderle ancora più attrattive”.