L’abbeveratoio comunale di via Palma è in condizioni inaccettabili. Agli angoli sono notevoli le quantità di rifiuti depositati senza alcun contegno. Il presidio è quotidianamente frequentato da centinaia di utenti per l’approvvigionamento idrico. Urge un intervento di bonifica che appare davvero improcrastinabile perché l’attuale situazione è oggettivamente mortificante. Le immagini che alleghiamo a questo pezzo hanno rapidamente fatto il giro del web suscitando decine di commenti giustamente scoraggiati.