Quando arrivano i Mondiali ogni quattro anni, i siti di calcio, le tv e il palinsesto delle scommesse sportive sono tutti proiettati su questo evento, che ci ha regalato notti magiche durante la sua storia ed eventi che hanno cambiato per sempre il volto del torneo.

Sono tantissime le curiosità sulla Coppa del Mondo, tra top e flop di calciatori, allenatori e Nazionali intere. Eccoci pronti ad attraversare tutta la storia di questo torneo attraverso gli eventi e le situazioni più significative anche per noi tifosi Azzurri: torniamo adesso indietro nel tempo.

Il primo storico gol in Coppa del Mondo

Il 13 luglio 1930 nel match Francia – Messico disputato in Uruguay a Montevideo, Lucien Laurent segna davanti a circa 500 persone: è il primo gol nella storia dei Mondiali di calcio.

Il record imbattibile di Vittorio Pozzo

Dopo la vittoria dell’Uruguay nel 1930, mondiale a cui l’Italia non partecipò, gli Azzurri si impongono nel 1934 e nel 1938, alzando al cielo due Coppe del Mondo consecutive.

Soltanto il Brasile eguaglierà questo record nel 1958 e nel 1962, ma sulla panchina Azzurra sedeva Vittorio Pozzo, ancora oggi il solo e unico allenatore capace di vincere due Coppe del

Il Maracanazo del 1950

Il 16 luglio 1950 va in scena la finale tra Uruguay e Brasile con i Verdeoro favoriti che giocano il Mondiale in casa. Nel match del Maracanà sono presenti quasi 174 mila spettatori, ma la Nazionale Verdeoro crolla e avviene una vera e propria tragedia non solo sportiva: un popolo che già a quei tempi era follemente innamorato del calcio.

Il primo Mondiale in diretta televisiva

Nella quinta edizione di Coppa del Mondo del 1954, disputata in Svizzera, avviene qualcosa di strepitoso, perché questo è il primo Mondiale trasmesso in diretta tv in ogni angolo del pianeta.

Le altre Coppe del Mondo vinte dagli Azzurri e le finali perse

A proposito di Brasile, questa è la Nazionale bestia nera per l’Italia, perché soltanto contro i Verdeoro gli Azzurri hanno perso ben due finali: nel 1970 e nel 1994, quella del famoso rigore sbagliato da Roberto Baggio. La finale dei Mondiali USA fu la prima a terminare ai rigori nella storia del torneo FIFA. In entrambi i casi, la tragedia agonistica fu vissuta dall’Italia, che si presentò alle rispettive finali con due squadre nettamente forti.

Tuttavia, nel 2006 gli Azzurri sono riusciti a vincere la quarta Coppa del Mondo con Marcello Lippi in panchina, nel 1982 fu Bearzot a vincere il trofeo più ambito al mondo.

I due gol di Maradona all’Inghilterra in Messico ‘86

Quando si parla di Diego Armando Maradona vengono fuori i dettagli, perché il D10S del calcio ha incantato il mondo in tantissime gare, ma è stato il Mondiale del 1986 a metterlo definitivamente sotto i riflettori come calciatore più forte del secolo.

Nel match contro l’Inghilterra dei Mondiali in Messico, El Pibe de Oro segna due gol iconici, il primo con la mano, da lui soprannominato “La Mano de Dios”, che non fu visto né dall’arbitro, né dagli assistenti.

Il secondo gol è stato premiato come il più bello del secolo e soltanto le immagini possono rendere il giusto omaggio a questo capolavoro assoluto.

Il doppio flop della Nazionale Italiana ai Mondiali del 2018 e 2022

Questa è l’ultima curiosità che ha fatto soffrire i tifosi Azzurri e ha cambiato sicuramente le sorti della storia della Coppa del Mondo, perché la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 e del 2022 brucia ancora nei nostri cuori.

Al Mondiale del 1930 la Nazionale Italiana rinunciò, mentre l’altra storica mancata qualificazione risale al Mondiale del 1958 e anche allora fu una tragedia sportiva nazionale.