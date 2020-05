Un maxi sbarco si è registrato da poco in un’area marina antistante il castello di Palma di Montechiaro. Circa 400 i migranti portati praticamente a poca distanza dalla riva da un’imbarcazione (di tratta di una nave madre) di cui si stanno cercando le tracce. I migranti sono stati notati da diversi automobilisti in transito sulla Statale 115 in direzione di Agrigento. Sul posto, la Polizia e i Carabinieri. Le ricerche della nave madre in mare sono ad opera della Capitaneria di Porto.

Foto Grandangoloagrigento