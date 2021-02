4 positivi sono stati registrati nel reparto di medicina dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. I pazienti sono stati trasferiti in un’altra struttura. L’unità operativa è stata sanificata. Tutto il personale medico e paramedico operante in reparto è stato sottoposto a tampone così come gli altri pazienti che si trovavano ricoverati. Tutti i test hanno dato esito negativo e il reparto è quindi rimasto aperto.