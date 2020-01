La morte dell’ex Sindaco Nino Amato, il cordoglio della politica

Cordoglio della politica per la morte dell’ex primo cittadino Antonino Amato.

“Apprendo con dolore della morte del Dott.Antonino Amato ex sindaco di Licata”. Sono le parole dell’ On.Carmelo Pullara capogruppo popolari e autonomisti all’Ars.

“La notizia -dichiara Pullara-mi rattrista sul piano affettivo.

Per me se ne va una persona che conoscevo da sempre rispettosa e un sindaco capace. A lungo-continua Pullara- Antonio Amato è stato sindaco di Licata e da alcuni anni guidava L’Udicon prima a livello locale e poi come presidente provinciale dell’associazione nata a difesa dei consumatori. Esprimo-conclude Pullara- il mio più sentito cordoglio e mi associo al dolore di tutta la sua famiglia: la moglie Angela e i tre figli Giuseppe, Angelo e Mirko”.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, il Presidente e il Consiglio comunale – scrive il Comune – esprimono il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia tutta per la scomparsa dell’ex Sindaco Antonino Amato. Antonino Amato ha ricoperto la carica di Sindaco della Città dal 22 Giugno 1989 al 23 Luglio 1991 e dal 8 Gennaio al 20 Luglio 1992, oltre ad essere stato anche assessore in diverse occasioni a cavallo tra gli anni ’80 e ’90”.