Giornata Mondiale del Teatro, il Fermi protagonista…virtuale

Si è da poco conclusa la celebrazione della Giornata Mondiale del Teatro edizione 2020, che ha avuto una cornice davvero originale, un auditorium virtuale, che ha visto l’ I.I.S “Fermi” in prima linea. Per il secondo anno consecutivo la GMT ha visto avvicendarsi tutte le scuole del territorio, aderenti all’iniziativa, sul tema “Il magico mondo delle emozioni”.

Bellissimo il messaggio di apertura, che quest’anno è stato scritto da Shahid Nadeen.

Nella prima parte della giornata si è dato ampio spazio di pubblicazione dei propri contributi sui vari social a quasi tutte le scuole del territorio licatese, oltre che, ovviamente, gli alunni del Fermi.

Tutti si sono egregiamente distinti per bravura, capacità di mettersi in gioco, voglia di sperimentare nuovi linguaggi e soprattutto testimoniando, con la loro persona, la grande valenza culturale e formativa che il Teatro offre. A permettere l’ottima riuscita dell’evento tutte le Docenti che, seppure con ogni difficoltà del caso, dettata dall’impossibilità di gestire in presenza tali lavori, hanno accolto l’invito a prendere parte all’evento.

Nella seconda fase della Giornata, strabilianti sono stati i momenti di grande professionalità e passione, posti in essere da una grande personalità artistica quale quella di Luisa Biondi, collaborata da una splendida Katia Marino e da tutto il Laboratorio Teatrale Il Dilemma. Numerosi i contributi multimediali condivisi in onore della predetta giornata.

Grazie alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Amelia Porrello, sempre sensibile ed aperta a farsi portavoce di eventi educativi e culturali che concorrano ad ampliare l’offerta formativa dell’Istituto che gestisce.

Laura Pintacrona