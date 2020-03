Continuano le azioni solidali in questo delicatissimo momento di emergenza sanitaria. L’ultima in ordine di tempo è quella dell’imprenditore licatese Franco Gallì che ha donato ai vari reparti dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso gel disinfettante per le mani. “Tutti gli operatori sanitari – fanno sapere dal nosocomio – ci auguriamo che questo gesto encomiabile venga imitati da tanti altri.