Il Licata deve riprendere la marcia, ma guai a sottovalutare la Palmese

Il Licata in proiezione salvezza sa benissimo di non poter prendere sottogamba la sfida in programma domani alle 14:30 al Liotta che lo vedrà impegnato contro la Palmese che, seppur fanalino di coda, è reduce da una vittoria interna che li ha un po’ galvanizzati. Dovrà la compagine licatese dare risposte positive alla tifoseria di fede gialloblu, rispolverando le sue doti. Riprendere la marcia è quindi l’imperativo categorico. Non potrà contare, mister Campanella, sulle geometrie in campo del giovane centrocampista Diaby che ha rimediato un’espulsione nel turno precedente.

Salvatore Cucinotta