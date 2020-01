Avviato il procedimento per la reintroduzione della dirigenza al Comune

Con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, già pubblicata all’albo pretorio online del Comune, l’Amministrazione comunale ha formalmente avviato il procedimento per la modifica delle disposizioni statutarie per la reintroduzione della qualifica professionale della Dirigenza, come apicale delle macrostrutture dell’Ente.

A conclusione dell’iter procedurale previsto dalla legge, l’approvazione finale della modifica spetterà al Consiglio comunale.

Al punto 2 – lettera “A” del deliberato, si dà atto che “con l’entrata in vigore delle presenti modifiche la gestione delle macro strutture del Comune di Licata viene attribuita ai Dirigenti, secondo la disciplina propria dei Comuni con personale di qualifica dirigenziale”, mentre la lettera “d” dispone la pubblicità nelle forme di legge dello schema di Statuto Comunale predisposto mediante Albo pretorio, sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.coune.licata.ag.it, nonché attraverso gli organi di stampa, presso l’URP nonché apposito manifesto, ai fini dell’accesso dei cittadini, singoli o associati, per presentare eventuali osservazioni o proposte entro trenta giorni dall’avviso.