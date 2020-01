Si è reso necessario l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina per domare le fiamme di un incendio che si è sviluppato all’interno del parcheggio adiacente a via Principe di Napoli. Per cause in corso di accertamento, si sono sviluppate fiamme alte e un denso fumo nero sprigionate da un’Alfa 156 che era parcheggiata lì da moltissimo tempo.