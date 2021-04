Non accennano a scendere i numeri del contagio da Covid 19 in città. La Polizia Municipale ha diffuso il nuovo report.

“L’Asp di Agrigento ci ha fornito conferma di 15 guarigioni e di 19 nuovi casi di contagio – fa sapere il comando di Polizia Municipale di piazzale Libia – per cui il numero dei Soggetti attualmente in isolamento in quanto positivi sale a 165”.