Il Licata a Torre Annunziata con diverse assenze

Dopo la vittoria tra le mura amiche che ha dato morale alla squadra licatese, si ci avvia verso un tour de force. Infatti prima dell’attesissima sfida di domenica prossima contro la capolista Palermo, il Licata andrà a far visita a Torre Annunziata al Savoia che è la seconda forza del campionato. Ai gialloblu mancano pochi punti per la salvezza matematica. Consci del coefficiente di difficoltà, vorranno dire la propria, giocando contro ogni pronostico. La partita contro i campani allo stadio Alfredo Giraud inizierà alle ore 15. Figurano tra gli indisponibili per infortunio, Cannavò, Dama e Serenari. Oltre a Doda che in regime di diffida, è stato ammonito nell’ultimo match, quindi dovrà scontare un turno di squalifica.

Salvatore Cucinotta