Demolizioni immobili abusivi, si riprende ancora lungo la costa

Ripartono le demolizioni degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. E nessuna parte della costa verrà risparmiata dalla ripresa dell’opera demolitoria scandita dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Le prossime demolizioni sono programmate con inizio lunedì 17 Febbraio ed interesseranno immobili siti in contrada Gallo d’oro, Lavanghe Monserrato, Torre di Gaffe, Montesole, Safarella, Carrubella, San Nicola, Chiavarello Poliscia, Montegrande. Elenchi in possesso al dipartimento Territorio e Ambiente. Ad andare giù saranno costruzioni realizzate all’interno della fascia dei 150 metri dalla battigia dove vige il vincolo di inedificabilità assoluta. Si tratta in quasi tutti i casi di seconde abitazioni utilizzate per lo più per villeggiatura estiva.