Ortega torna in servizio, il 20 Gennaio il suo reintegro

Completata la procedura burocratica per il rientro in servizio dell’ingegnere Enzo Ortega. Dopo la votazione dell’atto di indirizzo propedeutico alla revoca della delibera 50 da parte del Consiglio comunale, è stato revocato anche il provvedimento di collocamento in disponibilità che vedeva Ortega in questa condizione dallo scorso 30 Agosto. Il suo reintegro avverrà a partire dal prossimo 20 Gennaio come si legge in una determina sindacale appena pubblicata all’Albo pretorio online del sito istituzionale dell’Ente. Ortega nella fase iniziale verrà reintegrato “in posizione di Staff del Sindaco con incarico dirigenziale di alta specializzazione professionale per i servizi tecnici e di igiene ambientale”. Il suo trattamento economico – fin dal suo reintegro – sarà quello di dirigente.