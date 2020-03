Referendum 29 Marzo, ecco l’elenco degli scrutatori sorteggiati

La Commissione Elettorale Comunale, nella in pubblica seduta, tenutasi ieri presso la sala consiliare del Palazzo di Città, ha proceduto al sorteggio per la costituzione dei 42 seggi elettorali per il Referendum del 29 Marzo 2020:

Questo l’elenco completo dei sorteggiati:

SEZIONE N° 1: Martina Mugnos, Morena Mugnos, Teresa Maria Silvana Vaccaro;

SEZIONE N° 2: Rosario Callea, Giovanni Cicatello, Salviccio Denise;

SEZIONE N° 3: Maria Chiara Avenia, Alexis Di Liberto, Fabiana Marotta;

SEZIONE N° 4: Giacoma Bonfissuto, Carmela Greco Polito, Giuseppa Pranio;

SEZIONE N° 5: Alessio Antona, Alessandro Dulcimascolo, Maria Teresa Famà;

SEZIONE N° 6: Giovanna Albo, Lainia Faraci, Mariachiara Sambito;

SEZIONE N° 7: Gaetano Cusumano, Maria Farruggio, Carmela Maria Pranio;

SEZIONE N° 8: Ercole Accardi, Tony Cicatello, Davide Cipolla;

SEZIONEN° 9: Salvatore Amato,Carmela Incorvaia, Claudfia Pavone ;

SEZIONE N° 10: Mariangela Lucia Balsamo, Valentina Lumia, Giuseppina Schembri;

SEZIONE N° 11 : Roberta Accardi, Vincenza Agnino, Nunziata Venera R. Amato;

SEZIONE N° 12: Carmela Alotto, Francesca Vanessa Bennici, Francesca Militano;

SEZIONE N° 13: Veronica Mancuso, Donatella Pira, Angela Miriana Sanfilippo;

SEZIONE N° 14: Graziana Iacona, Angelo Raia, Giovanna Termini;

SEZIONE N° 15: Fabiana Ciulla, Rosanna Griullo, Carmela Pranio;

SEZIONE N° 16: Teresa Cusumano, Silvia Licata Tiso, Antonino Patti;

SEZIONE N° 17: Francesca Claudia M., Rossana Natale, Vincenzo Rannone;

SEZIONE N° 18: Giulia Lucia Aiesi,l Saverio Iannello, Gaia Truisi;

SEZIONE N° 19: Angelo Alabiso, Antonino Giordano, Angelica Sessa;

SEZIONE N° 20: Emanuela Urso, Concetta Vedda, Onofrio Verderame;

SEZIONE N° 21: Maria Albo, Rosa Rita Bonfissuto, Lorena Carisotto;

SEZIONE N° 22: Francesca Amato, Giovanna Amato, Giuseppa Santamaria;

SEZIONE N° 23: Angela Maria Amoroso, Erika Pranio, Barbara Ilaria A. Sottile;

SEZIONE N° 24: Mario Calafato, Maria Rannone, Giuseppe Vella;

SEZIONE N° 25: Francesca Caci, Filippa Galanti, Mattia Vizzi;

SEZIONE N° 26: Salvatore Alabiso, Raimondo D’Andrea, Angela Trapani;

SEZIONE N° 27: Debora Amoroso, Agostino Cannella, Alessia Peritore ;

SEZIONE N° 28: Angela Bona, Ignazio Cammilleri, Rosalba Lumia;

SEZIONE N° 29: Giuseppe Savio Bennici; Domenico Bilotta, Vitale Mirabile;

SEZIONE N° 30: Genny Loredana Gatì, Graziana Iacona, Gaetana Zarbo;

SEZIONE N° 31: Laura Concetta Bonelli, Giuseppe Russotto, Sara Trapani;

SEZIONE N° 32: Daniele Magliarisi, Giuseppina Russotto, Terry Schifano;

SEZIONE N° 33: Bonfiglio Carmela, Carmelo Lucata Profeta, Rosalia Tabone;

SEZIONE N° 34: Calogero Alessandro Alotto, Antonino Biondo, Santo Mauro;

SEZIONE N° 35: Vincenzo Bonvissuto, Natalina Cavaleri, Grazia Maria V. D’Orsi;

SEZIONE N° 36: Greta Amoroso, Angelo Callea, Katia Costa;

SEZIONE N° 37: Giovanna Bulone, Angela Nogara, Rosaria Stimolo;

SEZIONE N° 38: Deny Ballacchino, Carmela Cantavenera, Franca Vicari;

SEZIONE N° 39: Salvatore Antona, Roberta Cambiano, Maria Pira;

SEZIONE N° 40: Francesca Brancato, Giusy Damanti, Elio Giuseppe Mancuso;

SEZIONE N° 41: Maria Concetta Cammilleri, Maria Loquace, Onofrio Volpe;

SEZIONE N° 42: Gaia Antona, Marcella Bennici, Lorena Raia.