Fissata la data per sorteggio degli scrutatori per il referendum del 29 Marzo

Fissata la data per sorteggio degli scrutatori per il referendum del 29...

La Commissione Elettorale Comunale è stata convocata per mercoledì, 4 Marzo 2020 alle ore 18, presso la sala consiliare del Palazzo di Città, per procedere alla nomina degli scrutatori da destinare ai seggi di sezione per il Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020.

Il sorteggio avverrà in pubblica adunanza presso la sala Consiliare del Palazzo di Città.

Come già noto, il quesito oggetto di referendum riguarda l’approvazione, del testo delle legge costituzionale degli elettori concernente le “Modifiche agli art. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione dei parlamentari”.