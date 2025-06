Isola pedonale in centro, un intervento del consigliere comunale del Gruppo Restart-M5S Fabio Amato.

“Nel mese di gennaio, dopo aver appreso che l’amministrazione comunale aveva avviato i lavori per l’installazione di dissuasori a scomparsa che impediscono il transito di veicoli nel centro storico di Licata, avevamo chiesto informazioni al Sindaco circa l’accesso alla ZTL per residenti, disabili e commercianti.

Da 5 mesi nessuna risposta, nessun comunicato da parte dell’amministrazione: come al solito abbiamo assistito alla classica imposizione che non teneva conto delle legittime esigenze dei cittadini.

Nei giorni scorsi, in qualità di consiglere comunale ho chiesto e ottenuto un incontro con il Comandante dei Vigili Urbani durante il quale ho esposto il problema sollevato da numerosi cittadini, abitanti del centro storico.

Un diritto inizialmente negato, ma che da oggi sarà riconosciuto grazie alla grande sensibilità e disponibilità dimostrata dal comandante dei vigili urbani, Ignazio Incorvaia, che ringrazio.

Pertanto i residenti della della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Licata potranno richiedere un pass protocollando un’apposita istanza indirizzata direttamente al comando dei vigili urbani di Licata.

Questo pass consentirà loro il transito senza incorrere in sanzioni, ma non la sosta, garantendo così la possibilità di raggiungere le proprie abitazioni.

I possessori di contrassegno disabili, muniti di apposita autorizzazione di accesso, avranno invece la possibilità di sostare all’interno della ZTL.

Questa disposizione assicura un accesso facilitato e il parcheggio in aree dedicate per chi ha diritto a tale agevolazione.

Questa soluzione mira a bilanciare la pedonalizzazione dell’area con la necessità di non penalizzare chi vive all’interno della ZTL, offrendo al contempo un’adeguata considerazione per le persone con disabilità”.