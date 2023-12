Pubblicità

10 consiglieri comunali, 5 del Gruppo Restart-Movimento 5 stelle, i 4 della Democrazia Cristiana e Luigi Lanza di Forza Italia, hanno presentato una Mozione per portare in Aula il ripristino della ZTL nel tratto finale di corso Vittorio Emanuele. Ecco il testo della Mozione.

OGGETTO: Richiesta di porre in discussione e conseguente voto finale del Consiglio Comunale la Mozione avente per oggetto il ripristino dell’area pedonale del tratto terminale di Corso Vittorio Emanuele, quale atto d’indirizzo politico-amministrativo.

Gent.ma Presidente del Consiglio Comunale,

I sottoscritti consiglieri comunali, che firmano in calce, in ragione delle prerogative attribuite al Consiglio Comunale, quale organo, prevalente, cui spetta il compito di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità, inoltrano formale richiesta affinché si provveda ad inserire all’all’o.d.g. della prima seduta utile del prossimo Consiglio Comunale la Mozione avente per oggetto: il ripristino dell’area pedonale del tratto terminale di Corso Vittorio Emanuele, quale atto d’indirizzo politico-amministrativo; in modo da consentire al nostro Civico Consesso di discutere ed infine esprimere con il voto la propria volontà sull’argomento oggetto della citata Mozione che, a tal fine, si allega quale parte integrante della presente richiesta.

OGGETTO: Ripristino dell’area pedonale del tratto terminale di Corso Vittorio Emanuele – Atto d’Indirizzo politico-amministrativo

PREMESSO

– Che con Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 09/11/2023, redatta su iniziativa del Sindaco, è stata revocata l’area pedonale di Corso Vittorio Emanuele, istituita ben 16 anni fa con Delibera di G. M. n. 97 del 10/07/2007;

– Che il tratto della sede stradale dell’area in questione risulta del tutto ininfluente al benché minimo miglioramento del traffico e della mobilità veicolare cittadina;

– Che in virtù della presenza di diverse attività commerciali sorte nell’arteria stradale in questione, sono sempre più numerosi i pedoni che amano transitare per quel tratto di via libera dal traffico di automobili e motorini;

– Che il tratto di strada in oggetto risulta del tutto sprovvisto di marciapiedi ad uso esclusivo dei pedoni e pertanto a forte rischio dell’incolumità e della sicurezza di quest’ultimi.

Considerato

– Che l’area pedonale in questione nei 16 precedenti anni di attivazione, non solo ha dato decoro ad un tratto di strada altrimenti lasciata al degrado, ma si è dimostrata luogo di passeggio sicuro per grandi e piccini ed esempio lampante di come l’istituzione delle isole pedonali in specifiche aree del nostro centro storico, aiuti lo sviluppo economico e la ripresa della socialità;

– Che l’istituzione delle aree pedonale e delle ZTL, in costante aumento in ogni comune della nostra Regione, è il segno distintivo di quelle amministrazioni locali che vogliono affrontare in modo incisivo i problemi legati alla mobilità veicolare urbana, aumentando allo stesso tempo la sicurezza e la qualità ambientale della propria città;

– Che in tale direzione le aree pedonali rappresentano la strategia più efficace che gli amministratori possono adottare per migliorare la vivibilità urbana. Di fatti è ormai universalmente dimostrato che le isole pedonali, oltre a limitare gli incidenti in area urbana, producono effetti positivi sulla riduzione dei livelli di smog e rumore, consentono una migliore tutela di monumenti e del patrimonio storico-artistico, la valorizzazione turistica dei centri storici e delle aree di elevato interesse socio-culturale, e in generale un significativo aumento della vivibilità cittadina.

Tenuto conto

– Che il Codice della Strada (art.190) stabilisce che nelle strade prive di marciapiedi i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, all’interno di una corsia di almeno un metro di larghezza;

– Che il tratto di strada in questione, riprendendo il precedente senso unico di marcia, torna a creare due problemi di non poco conto: 1) l’obbligo per i pedoni di percorrere la strada in una sola direzione, quella contraria al senso di marcia dei veicoli; 2) l’impossibilità di garantire ai pedoni una corsia di almeno un metro di larghezza su cui poter camminare, vista l’esigua ampiezza della carreggiata che permette a mala pena il transito di un’autovettura di medie dimensioni.

Per tutto quanto sopra esposto si propone di approvare la presente MOZIONE Quale Atto d’Indirizzo Politico-Amministrativo

INVITANDO

L’Amministrazione Attiva:

1 – Ad annullare la Delibera di Giunta Municipale n.13 del 09/11/2023, avente per oggetto la revoca dell’area pedonale del tratto terminale di Corso Vittorio Emanuele;

2 – A prendere in considerazione l’istituzione di nuove ed ulteriori isole pedonali e ZTL, in tutte quelle aree del nostro centro storico che risultino ininfluenti ai fini del miglioramento del traffico veicolare cittadino. In tal modo, oltre ad offrire, a cittadini e turisti, luoghi di elevato interesse artistico, storico e culturale, in cui passeggiare in tutta sicurezza, incentivando così lo sviluppo economico e la ripresa della socialità, si contribuirebbe a ridurre gli incidenti in area urbana, gli allarmanti livelli di smog e di molesti rumori acustici e a determinare un significativo aumento della vivibilità cittadina.