Ztl corso Vittorio Emanuele, un intervento della sezione cittadina della Lega Salvini Premier.

Si prende atto con soddisfazione che il Sindaco di Licata si è mosso lungo la direttiva tracciata dal circolo Lega Salvini Premier di Licata circa la necessità di non decurtare ma di aumentare le aree pubbliche a disposizione della circolazione pedonale, per meglio garantire la vivibilità urbana nella nostra Licata.

Invero, il Sindaco Balsamo ha prolungato la zona a traffico limitato per tutto il corso Vittorio Emanuele, per le ore serali di tutto il mese di dicembre. In questo modo si sono potuti bilanciare gli interessi degli operatori commerciali (che possono fruire del suolo pubblico e della movida licatese) con quelli della cittadinanza, che così può godere di una più ampia area ove poter passeggiare tranquillamente.

La strada intrapresa dall’Amministrazione è quella giusta per porre in essere le condizioni atte a garantire una migliore vivibilità del nostro centro storico.

Pertanto, ora, ci si auspica che l’Amministrazione possa proseguire in tal senso anche nei mesi a venire. In particolare, per i prossimi mesi e soprattutto per il periodo primaverile ed estivo la Lega auspica che l’Amministrazione comunale, in piena sintonia e convergenza con gli stessi operatori commerciali e con residenti delle aree interessate, possa continuare in questo positivo esperimento di ampliamento delle aree a traffico limitato.

La Lega ritiene che l’esercizio concertato dell’azione amministrativa con tutti i soggetti interessati, mediante lo scambio simbiotico di esperienze e competenze, sia il presupposto fondante per raggiungere i migliori risultati amministrativi.