Si è costituito a Licata il Comitato per il decoro delle zone extraurbane che ha la finalità di monitorare le condizioni di decoro delle zone extraurbane e partecipare attivamente con proposte sulla tematica. Già attiva da settimane, l’organizzazione ha, tra le sue ultime iniziative, segnalato al Libero Consorzio Comunale di Agrigento la necessità di un intervento urgente di manutenzione sulla strada provinciale 38, che dal centro urbano arriva alla spiaggia di Mollarella ed è posta al servizio delle zone extraurbane della città.

“Al momento della segnalazione, la strada “Panoramica” versava in stato di degrado. Entrambi i margini della carreggiata erano invasi, soprattutto in prossimità delle curve, da sterpaglia molto alta e tale da impedire una visuale completa, con pericolo di incidenti stradali e di possibili incendi. Dall’Amministrazione provinciale è pervenuta nota con cui si assicurava un intervento in tempi brevi e nelle ultime ore abbiamo verificato che, in effetti, i lavori di scerba tura hanno avuto inizio.

Allo stesso modo, per altre urgenze dello stesso tipo, ci siamo rivolti all’Amministrazione comunale di Licata. Con grande rammarico prendiamo atto, però, del fatto che ad oggi non è ancora arrivato riscontro a nessuna delle nostre richieste. Per questo motivo chiediamo che venga costituito un tavolo con l’Amministrazione comunale, in modo da avere una sede appropriata per affrontare e risolvere le criticità. Come Comitato continueremo a tenere alta l’attenzione facendoci promotori di ulteriori iniziative, favorendo sempre più la partecipazione dei cittadini e presentando proposte mirate”.