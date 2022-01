Pubblicità

Il 2021 appena trascorso ha lasciato l’immagine di una città alla deriva come non mai. Nell’ultima parte dell’anno abbiamo assistito a situazioni che la dicono lunga sullo stato in cui versa l’Ente.

Dopo aver finito di elogiare l’imprenditore edile (e consigliere comunale) Giovanni Spiteri per aver riparato a spese proprie il pericolosissimo tratto finale di via Palma, la logica ci impone una riflessione: il dipartimento Lavori Pubblici dov’è? Che fa? Non si riescono a riparare nemmeno le buche? Via Palma è solo la punta dell’iceberg: i pericoli sono presenti in ogni strada, l’accesso all’elipista ne è l’esempio lampante con una voragine proprio all’ingresso. E’ possibile che nessuno veda? Cosa si vuole fare di questo dipartimento, tra i più importanti della macchina amministrativa? Quale visione programmatica ha l’attuale assessorato comunale? Si stanno presentando progetti? Sapremo gestire i 5 milioni che arrivano dalla misura Rigenerazione urbana appena annunciata dall’ex Sindaco Angelo Cambiano? Perchè nessuno parla?

Si sta per chiudere il periodo natalizio meno allettante di sempre. Una città vuota, spenta, con un programma triste come i corsi principali durante queste feste condizionate sì dalla crescita dei contagi Covid ma anche da un’improvvisazione tale da aver del tutto scoraggiato persino i genitori dal portare in giro i bambini. Tanto poi i gonfiabili restavano spesso chiusi e quei pochi eventi organizzati per i più piccoli saltavano senza alcuna preventiva comunicazione. Si poteva cercare una sinergia con i commercianti e con i fiorai quantomeno per abbellire i corsi. Si poteva parlare di più e meglio con le associazioni (non il 4 dicembre quando il tempo non sarebbe comunque più bastato), si poteva fare di più e meglio spendendo pochissimo o addirittura zero. Si poteva….

Si sta tirando a campare fino a fine consiliatura, inutile girarci attorno. Non c’è la voglia nè probabilmente i necessari stimoli per provare a cambiare il corso delle cose. Non è stato approvato il Bilancio (a Palma per esempio sì), ci sono problemi seri con la gestione del distretto sanitario, c’è in atto una profonda spaccatura all’interno della stessa Giunta. E risvolti importanti (le dimissioni dell’unico che in questi anni ci ha provato davvero a fare qualcosa) potrebbero arrivare a breve.

Abbiamo perso di vista alcuni assessori: da mesi non si registrano interventi concreti di alcuni componenti la Giunta Galanti. Dove sono finiti? Che stanno facendo? Quali attività sono state da loro poste in essere nel 2021? Attendiamo la relazione di fine anno del Sindaco (semmai ci sarà) per avere un quadro più chiaro di quanto è stato svolto nell’anno appena concluso.

Tirare a campare significa immobilizzare per altri due anni la città. Fate voi, ma abbiate chiaro che la futura generazione licatese non se lo può permettere.

Giuseppe Cellura