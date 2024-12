Iscrizioni da record per la XMAS PADEL CUP che si svolgerà questo weekend presso il PADEL CLUB di Licata.

Più di cento professionisti ed appassionati di padel si sfideranno nei campi indoor per aggiudicarsi i ricchi premi messi a disposizione dagli sponsor BAR VENEZIA, GLI OTTICI e VICTORY FISIO E SPORT.

Spettacolo assicurato per tutti coloro che assisteranno agli scontri tra i migliori istruttori di padel del territorio.