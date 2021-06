Pubblicità

Intensa, interessante e innovativa, l’attività di EDUCAZIONE CIVICA svolta dagli studenti del plesso Quasimodo.

Attraverso la programmazione e progettazione di unità didattiche sinergiche si è individuata la Vision e la Mission dell’iniziativa.

Con “Noi cittadini…” si è inteso formare individui che vivono la società da abitanti e cittadini appartenenti ad un popolo con valori, diritti e responsabilità: “si è pienamente cittadini solo se si agisce come parte della comunità”.

“Mangiare sano e … vivere sano”: dopo aver affrontato le tematiche previste nelle varie discipline coinvolte, i ragazzi si sono cimentati a realizzare un orto.

Gli studenti hanno:

1. Hanno provveduto alla pulitura del campo da coltivare con l’eliminazione delle erbacce e la frantumazione delle zolle di terra utilizzando attrezzi da giardino: guanti, rastrello e zappetta;

2. Piantumazione di piantine o semi portati dai ragazzi (meloni, pomodori, rosmarino, basilico, lattuga…);

3. Innaffiatura e cura di piantine e semi per permetterne la crescita.

I ragazzi, attingendo alle proprie conoscenze personali e/o familiari, o mediante ricerche su Internet hanno trascritto delle ricette tipiche della tradizione locale.

“Città vivibile, città del futuro” è stata sviluppata ponendo gli studenti al centro di una riflessione sulla vivibilità del proprio quartiere. Attraverso un’indagine sul campo, i ragazzi si sono cimentati in una ricerca sulla sociologia urbana per comprendere i punti di forza ed i limiti delle scelte urbanistiche e civiche in cui si trovano quotidianamente immersi, forse senza rendersene conto. I metodi di indagine sul campo proposti sono stati due: l’osservazione e l’intervista.

I dati e le valutazioni di vivibilità del proprio quartiere sono stati divulgati alle rispettive famiglie attraverso la creazione della WEB RADIO QUASIMODO: con la realizzazione di sei podcast, gli studenti hanno utilizzato la web radio come strumento per esprimere se stessi e le proprie idee; acquisire capacità di sintesi su testi e temi complessi; ordinare le idee per l’esposizione tematica; approfondire gli argomenti di attualità, confrontando le fonti, e riportare le interviste realizzate agli abitanti del quartiere.

Docenti referenti Proff. G. Camilleri, Giusy Ruggiano, Rosalba Galbo, Fiorella Silvestri, Laura Comparato.

Annamaria Milano