Il 27 novembre alle ore 17.30 presso il Teatro Re Grillo di Licata si terrà il convegno “Il web e la nuova intimità: pericolose devianze e possibili percorsi educativi”, iniziativa promossa dal Cif (Centro italiano femminile) Licata e Provinciale di Agrigento , in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”.

L’evento sarà coordinato dalla dott.ssa Silvana La Rocca, presidente comunale Cif Licata, relazioneranno:

Professore Francesco Pira, professore associato di sociologia dell’Università di Messina;

Professoressa Merelinda Staita, docente di lettere;

Dott.ssa Alessandra Iozza, psicologa clinica.

Concluderà la dott.ssa Mariolina Di Salvo, Presidente Cif Provinciale.

Previsti i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco avv. Angelo Balsamo e, dell’Assessore alla cultura e politiche giovanili Carmelinda Callea e, del Consulente Ecclesiastico Provinciale, Don Pino Agozzino.

Tale evento, è l’espressione del costante e proficuo impegno del Cif, per tutelare e difendere i diritti delle donne, nei confronti non solo di una violenza fisica ma, anche psicologica, soprattutto adesso che ci troviamo in un periodo dove il web diventa teatro di mortificazioni e abusi che inevitabilmente scaturiscono in realtà devastanti.

Noi ciffine, invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo momento di confronto e riflessione, perché si possa prendere maggiore consapevolezza e avere ulteriori conoscenze a quali devianze si può andare incontro con le nuove tecnologie e, quali possono essere le strategie e gli strumenti utili per affrontare i possibili disagi sociali e psicologici che ne derivano.