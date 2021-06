Pubblicità

Come emerso dalla conferenza stampa riguardante l’operazione “Waterloo”, la Girgenti non ha inquinato solo le acque e il suolo, ma anche la vita politica politica, imprenditoriale, sociale ed economica del nostro territorio. Esprimiamo dunque profonda soddisfazione per questo vero e proprio terremoto giudiziario, auspicandoci che si faccia giustizia soprattutto per quei cittadini onesti che hanno sempre pagato a peso d’oro delll’acqua non depurata e che quindi costituisce un enorme rischio per la salute. E’ inammissibile gravare per anni sull’economia di un territorio già sofferente come il nostro e causare ingenti danni ambientali con la complicità di politici, forze dell’ordine, giornalisti e funzionari pubblici. Per tale motivo chiediamo al Sindaco Galanti di impegnarsi affinchè si attivino tutte quelle iniziative volte alla tutela della salute e al rimborso della quota di depurazione ingiustamente pagata dai cittadini.

Piera Di Franco

Francesco Moscato