Il contributo della Regione Siciliana per i ragazzi dai 6 ai 16 anni si conferma anche per la nuova stagione. Tra le società aderenti, per la prima volta, l’A.S.D. Eagles Licata. Domande entro il 10 agosto.

Tornano anche quest’anno i voucher sportivi della Regione Siciliana, il contributo che da diverse stagioni consente ai ragazzi tra i 6 e i 16 anni di praticare sport senza spese. Un’opportunità che molte famiglie licatesi conoscono già e di cui hanno usufruito negli anni scorsi presso diverse società e discipline del territorio.

La novità di quest’anno riguarda proprio l’offerta cittadina: tra i soggetti ammessi a gestire l’iniziativa entra infatti anche l’A.S.D. Eagles Licata, che porta così il basket tra le attività per cui è possibile spendere il voucher a Licata. Chi desidera avvicinare i propri figli alla pallacanestro ha quindi ora una possibilità in più a disposizione.

Il contributo è destinato ai minori appartenenti a nuclei familiari con un ISEE 2024 entro i 12.000 euro e copre l’intera quota di iscrizione e partecipazione: per le famiglie aventi diritto, i corsi di basket delle Eagles saranno dunque completamente gratuiti. Alla base dell’iniziativa c’è un principio semplice — garantire il diritto allo sport per tutti — offrendo ai più giovani un ambiente sano dove crescere, socializzare e divertirsi.

I tempi sono ristretti, le domande dovranno essere presentate entro il 10 agosto. L’A.S.D. Eagles Licata invita le famiglie interessate a muoversi tempestivamente e a contattare la società per ricevere assistenza nella compilazione della richiesta e verificare i requisiti.

Per informazioni e per presentare la domanda:

347 601 7734 (Giuseppe)

327 544 4777 (Gabriella)