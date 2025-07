Votazione Tari, intervento del consigliere comunale Salvo Posata.

Non è mia abitudine né alzare polveroni né alimentare polemiche, soprattutto sui social. Ahimè, mi trovo obbligato a rispondere per chiarire la mia posizione e stoppare stucchevoli dichiarazioni rivolte al mio operato di consigliere comunale. Da quando mi sono avvicinato alla politica ho sempre cercato di interpretare il mio ruolo proiettando le mie decisioni per il bene della mia citta, ho sempre votato secondo ciò che credevo giusto, anche se a volte l’indirizzo di partito o le dinamiche politiche suggerivano altro.

Chi mi ha fatto innamorare della politica mi ha insegnato che la politica si fa dentro i palazzi, non su Facebook o da casa! La mia presenza in consiglio comunale nell’ultima seduta è proprio la dimostrazione che le mie scelte vanno al di sopra degli interessi personali, infatti proprio questa proposta di voto vedeva un aumento importante del tributo della tari che proprio riguarda ad esempio i bar, attività della mia famiglia. Sono stato presente perché non credo che chi mi ha votato (385 elettori) mi abbiano votato per stare a casa, ma per andare in consiglio comunale a rappresentarli, ed ho sempre fatto questo, ed anche stavolta sono andato in consiglio comunale. Dopo aver ascoltato le motivazioni dell’aumento, ho votato no! Facendo il mio ruolo e lasciando il cabaret ad altri, come ad esempio a chi è rimasto a casa per poi fare i leoni del giorno dopo! Questa amministrazione è stata eletta dal popolo e se ha i numeri per votarsi che lo faccia pure, non è facendo mancare il numero legale che si risolve il problema, anzi lo si trasforma in un problema più grosso, lo si trasforma in un debito fuori bilancio! Sarebbe stato piu utile che chi oggi mi addita come unico responsabile sarebbe venuto in aula a motivare il proprio voto. Io sono un consigliere di opposizione e lo resto e faccio opposizione votando no! Chi ha la responsabilità di questo voto e il conseguente aumento è la maggioranza, che attualmente rappresenta la scelta del popolo di Licata alle ultime elezioni. Io come consigliere di opposizione non voglio essere responsabile di aver creato ulteriori debiti fuori bilancio o di aver messo in difficoltà il ciclo di raccolta dei rifiuti. Chi oggi giustamente contesta gli aumenti sarebbe dovuto venire in consiglio comunale ed esercitare in quella aula il proprio ruolo. A me come consigliere è stato chiesto il voto ed il mio voto è stato No, chi ha il dovere e la responsabilità del voto favorevole è questa amministrazione e la propria maggioranza. Forse a qualcuno non è chiaro il ruolo del consigliere comunale, forse a qualcuno non è chiaro che questa amministrazione e questa maggioranza è frutto di una scelta elettorale. Due anni fa la città ha scelto un progetto politico, oggi a questa maggioranza e a questa amministrazione spetta il ruolo di amministrare, il mio ruolo è quello di votare secondo coscienza, il meglio possibile per la mia città ed oppormi con il voto contrario laddove penso che sia giusto farlo. Chi dovrà spiegare gli errori eventualmente alla città non è sicuramente chi ha votato no! L’opposizione sarebbe dovuta essere presente tutta compatta in aula e avrebbe dovuto votare no, invece dí usare tecniche di sabotaggio che non portano a nulla di buono.

Spero di aver chiarito la mia posizione al consigliere Curella ed ex assessore di questa amministrazione. Ricordo a me stesso ed ai miei concittadini che lo stesso è l’assessore del nuovo regolamento sui DEHORS, oggi credo che per opportunità avrebbe fatto piuttosto meglio a stare zitto, considerando il suo recente passato. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Sarebbe stato più opportuno che avesse spiegato alla città il perché della della sua assenza e cosa avrebbe comportato se non ci fosse stato il numero legale piuttosto di fare caciara!

Infine voglio rispondere a Carità, che tutt’oggi non ho capito bene cosa rappresenti politicamente, vice presidente di cosa? Di un partito che a Licata oramai è un contenitore vuoto. A Carità ricordo che in politica il peso lo danno i numeri, non le cariche e i galloni di partito, se Carità vuole fare politica che si candidi e si segga e si assuma le proprie responsabilità, altrimenti è solo fumo!

Infine a Carità ricordo che nonostante il suo alto grado in Dc non è neppure riuscito a far sì che Licata abbia un proprio direttivo, una propria segreteria in due anni, la dc a Licata ha solo raccolto valanghe di voti, ma voti ricevuti grazie alla fiducia dei candidati e degli operatori politici, la dc a Licata di fatto nn esiste da tempo! Non ho manifestato la mia uscita dalla dc mesi fa, per rispetto di un progetto al quale credevo, purtroppo progetto che ha deluso tanti miei concittadini. Pertanto tranquillizzo Carità che il sottoscritto è fuori dalla DC da molto tempo, se i suoi riferimenti politici non glielo hanno detto, evidentemente, oltre ai galloni di vice presidente provinciale, nel partito conta poco! La politica si fa dentro il palazzo ma prima bisogna candidarsi ed essere eletti, il resto è fiction.

Salvo Posata – consigliere comunale