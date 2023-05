Pubblicità

La stagione sportiva sta volgendo al termine per la Limpiados Volley che nella stagione 2022/2023 ha disputato tutti i campionati indetti dalla Fipav e dal comitato Akranis. Oltre ad aver tesserato più di 150 atleti tra i 6 ed i 18 anni, la stagione si è arricchita con risultati sportivi degni di nota. Partendo con la storica vittoria del campionato Under 16 femminile, traguardo mai raggiunto da una compagine licatese, finendo con il terzo posto sia nel campionato Under 17 maschile che in quello Under 19 M. Il settore giovanile, fiore all’occhiello della società guidata dal Presidente Angelo Cellura può vantare sempre nella stagione corrente un ottimo secondo posto nel campionato under 13 femminile. “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati stagionali ottenuti”, commenta Angelo Cellura, “sia perché abbiamo vinto importanti trofei ma soprattutto per la crescita tecnica di tutto il settore giovanile a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in palestra da i nostri tecnici Federali Sorrusca Giuseppe e Amato Caterina”. La Limpiados Volley è stata protagonista anche nei campionati under 14,18 e prima divisione femminile dove la compagine licatese ha ottenuto piazzamenti soddisfacenti.

Le attività non sono terminate per la società licatese, infatti In questi giorni sono iniziati gli open day di volley che permetteranno a quanti vogliono avvicinarsi alla pallavolo di partecipare in maniera gratuita ogni martedì e giovedì ad allenamenti rivolti a ragazze/i dai 6 ai 14 anni presso la palestra scolastica V.Greco in zona Fondachello-playa.