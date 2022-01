Pubblicità

Ancora un istituto scolastico nel mirino di vandali. Stavolta è toccato all’ITC Re Capriata di via Campobello. L’introduzione notturna aveva come obiettivo quello di appiccare il fuoco ad alcune aule. Sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco per domare i primi focolaio. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di Polizia.