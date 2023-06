Pubblicità

Colpo di scena in Consiglio comunale. Viviana Dainotto, eletta vicepresidente del civico consesso, ha rassegnato le sue immediate dimissioni. Segno chiaro che una parte dell’opposizione – quella riconducibile al Movimento 5 Stelle e a Restart – non aveva condiviso l’indicazione di voto su Dainotto. Del resto erano state 5 le schede bianche in sede di votazione. Si dovrà adesso procedere all’elezione di un nuovo vicepresidente del Consiglio.