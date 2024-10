Pubblicità

Ancora un grande risultato per l’agenzia Vivere&Viaggiare Licata.

“Per il secondo anno consecutivo, la nostra piccola grande agenzia Vivere & Viaggiare di Licata sarà tra le TOP AGENZIE d’Italia di MSC!

Non ci sono parole sufficienti per esprimere quanto siamo grati a tutti voi, cari clienti, che ci avete scelto e avete riposto la vostra fiducia in noi per i vostri viaggi.

Ogni giorno mettiamo tutto il nostro cuore e impegno per offrirvi servizi di alta qualità, tra formazione continua, webinar e tanto altro.

Ma la più grande soddisfazione è sempre il vostro sorriso e la vostra soddisfazione anche attraverso l’invio di immagini dalla Vostra Crociera.

È grazie a voi che abbiamo raggiunto questo traguardo importante, e siamo profondamente onorati di rappresentare ancora una volta Licata in questo evento così esclusivo.

Un enorme GRAZIE per essere parte della nostra crescita, per ogni viaggio che avete condiviso con noi e per ogni parola di apprezzamento che ci ha spronato a fare sempre meglio.

Questo riconoscimento è vostro tanto quanto nostro!

Con gratitudine e orgoglio, Vivere & Viaggiare Licata”.