L’agenzia di viaggi Vivere & Viaggiare di Licata, del gruppo Bluvacanze, con sede in Rettifilo Garibaldi n° 64, è stata selezionata per il quarto anno consecutivo tra le “All Stars of the Sea”, il tradizionale appuntamento promosso da MSC Crociere e dedicato alle migliori agenzie di viaggio italiane.

L’edizione 2025 dell’evento, si svolgerà a bordo della nave MSC Seaview, durante una traversata da Civitavecchia a Barcellona, e vedrà la partecipazione dei più importanti professionisti del settore provenienti da tutto il Paese.

“All Stars of the Sea” rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del calendario di MSC Crociere: un riconoscimento prestigioso con cui la compagnia premia l’impegno, la dedizione e i risultati ottenuti dalle agenzie partner che, ogni giorno, contribuiscono alla crescita e al successo della crocieristica in Italia.

Essere inseriti per la quarta volta consecutiva tra le eccellenze nazionali è per Vivere & Viaggiare Licata motivo di orgoglio e al tempo stesso uno stimolo a continuare a lavorare con la stessa passione e professionalità che da sempre contraddistinguono l’agenzia.

A conclusione, l’agenzia rivolge un sincero ringraziamento a tutti i clienti che negli anni hanno scelto di affidarsi ai suoi servizi: questo riconoscimento è vostro tanto quanto nostro, perché ogni viaggio che ci avete affidato è stato il vero motore del nostro successo. Grazie per averci reso parte dei vostri sogni: senza di voi, questo traguardo non avrebbe lo stesso valore.