L’estate licatese trova uno dei suoi momenti clou domani lunedì 11 agosto quando Piazza Progresso si trasformerà in un palcoscenico vibrante per ospitare la terza edizione del Vivere & Viaggiare – DJ Contest organizzato da Ivan Milite in collaborazione con l’amministrazione comunale. La serata promette musica, talento e spettacolo per coinvolgere il pubblico.

Sul palco si sfideranno dieci DJ emergenti provenienti da tutta la Sicilia, pronti a infiammare la consolle con ritmi commerciali travolgenti e stile personale. Una gara dove la creatività e l’energia saranno le vere protagoniste con tanti pregevoli ospiti che riempiranno la serata.

Il gran finale con Cristian Marchi. Una volta eletto il vincitore, la serata proseguirà con un dj set esplosivo di Cristian Marchi, figura iconica della musica dance.

La serata avrà copertura televisiva e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 21.30.