Una grande sorpresa sul palco del

“Vivere & Viaggiare DJ Contest” di Licata!

“Grazie all’impegno di Jo Corbo – spiega l’ideatore Ivan Milite – siamo orgogliosi di annunciare che, durante la serata dell’8 agosto, avremo come ospite Yasser, un artista destinato a far parlare molto di sé.

Yasser presenterà dal vivo il suo nuovo disco, che sarà distribuito da Sony Music International e supportato da Radio 105 Network: un progetto importante, pronto a raggiungere il pubblico in tutto il mondo.

Ho avuto il privilegio di ascoltare uno dei brani in anteprima… e posso dirvi una cosa con assoluta sincerità: è semplicemente bellissimo.

Una canzone che emoziona fin dal primo ascolto e che sono certo conquisterà il cuore di tanti.

L’8 agosto non perdete questo momento speciale.

Sarà una serata di grande musica, emozioni e spettacolo.

Ci vediamo al Vivere & Viaggiare DJ Contest di Licata!”.