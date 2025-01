Un traguardo straordinario: “Vivere & Viaggiare di Licata” tra le 52 agenzie Elite d’Italia!

Oggi, presso l’hotel VIU di Milano, si è tenuta la presentazione ufficiale delle 52 agenzie Elite d’Italia, con la presenza anche dei responsabili MSC, GNV, ALPITOUR, KAPPA viaggi, e con grande orgoglio annuncio che l’agenzia “Vivere & Viaggiare di Licata” è stata riconosciuta tra queste eccellenze!

Questo nuovo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il supporto, la fiducia e la passione di tutti voi, che Vi siete affidati alla nostra Agenzia.

Ogni viaggio organizzato, ogni sogno realizzato e ogni esperienza condivisa ha contribuito a raggiungere questo straordinario risultato.

Grazie per averci scelto, per credere in noi e per permetterci di trasformare ogni viaggio in un ricordo indimenticabile.

Questo traguardo è vostro quanto nostro!

Ora, si guarda al futuro con ancora più entusiasmo, pronti a raggiungere nuove mete insieme a voi!

Grazie di cuore, Vivere e Viaggiare di Licata.